Z ukinitvijo zunanjih oddelkov v Piranu in Sežani se začenja reorganizacija mreže državnih tožilstev

Ljubljana, 13. avgusta - Vrhovno državno tožilstvo je z ukinitvijo zunanjih oddelkov koprskega okrožnega državnega tožilstva v Piranu in Sežani začelo reorganizacijo mreže državnih tožilstev. Kot so pojasnili na vrhovnem državnem tožilstvu, sta razloga za ukinitev racionalizacija in potrebe po večji ekonomičnosti poslovanja.