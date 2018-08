Singapur, 13. avgusta - Cene nafte se v današnjem azijskem trgovanju gibljejo neenotno in blizu izhodišč. Vlagatelji so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa še naprej v negotovosti zaradi trgovinskih sporov, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump zanetil s številnimi državami, med drugim Kitajsko in Iranom.