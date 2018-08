Bayern zanesljivo do nemškega superpokala

Frankfurt, 12. avgusta - Nogometaši münchenskega Bayerna so zmagovalci letošnje izvedbe nemškega superpokala. V dvoboju s pokalnimi zmagovalci iz prejšnje sezone, Eintrachtom iz Frankfurta, so bili nemški prvaki na njihovem terenu prepričljivi in slavili s 5:0 (2:0). Za Bayern je to sedma superpokalna lovorika po letih 1987, 1990, 2010, 2012, 2016 in 2017.