Na avtocesti pri Šentjakobu proti Mariboru odstranili posledice nesreče, zastoj ostaja

Domžale, 12. avgusta - Potem ko je bila štajerska avtocesta pri Šentjakobu v smeri Maribora zaradi prometne nesreče več kot eno uro zaprta, so zdaj po podatkih prometno-informacijskega centra posledice nesreče odstranili. Še vedno pa ostaja zastoj do priključka Sneberje. V nesreči so bila po podatkih uprave za zaščito in reševanje udeležena tri osebna vozila.