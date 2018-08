Slovenska atletika Berlin zapušča s 4., 5. in 11. mestom.

Berlin, 12. avgusta - Deset slovenskih atletov in atletinj je nastopilo na letošnjem evropskem prvenstvu na prostem, ki je v Berlinu potekalo od 7. do 12. avgusta, 6. avgusta popoldne pa je bilo že nekaj kvalifikacijskih tekmovanj. Četrta je bila Martina Ratej v metu kopja, peti Luka Janežič na 400 m in enajsta Maruša Mišmaš na 3000 m zapreke.