Požar pri Omišu uspešno ukrotili

Split, 12. avgusta - Hrvaški gasilci so v soboto zvečer uspešno ukrotili požar nedaleč od Omiša, tako da ta ne ogroža več hiš in ljudi. V požaru, ki je ogrozil tudi promet na jadranski magistrali, je doslej zgorelo okoli 70 hektarov borovega gozda in drugega rastlinja.