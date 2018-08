Ljubljana, 11. avgusta - Nogometaši v 2. slovenski ligi so odigrali prve tekme 2. kroga. Še druge zmage so dosegli Drava, Bravo in Nafta. Ptujčani so s 3:0 premagali Bilje, Ljubljančani s 4:0 Fužinar, Lendavčani pa v gosteh z 2:1 Jadran Dekane.