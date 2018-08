Mezgec, Mohorič in druščina na EP pogumno v boj za visoka mesta

Glasgow, 11. avgusta - Šesterica slovenskih kolesarjev je pred nedeljsko cestno dirko na evropskem prvenstvu v Glasgowu zelo dobro razpoložena, na čelu s selektorjem Andrejem Hauptmanom verjame, da so lahko Luka Mezgec in Matej Mohorič borita z najboljšimi za visoka mesta. Slovenci so pripravljeni na vse možne različice razpleta.