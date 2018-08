Nasa preložila izstrelitev sonde proti Soncu na nedeljo

Tampa, 11. avgusta - Ameriška vesoljska agencija Nasa je danes po večkratni jutranji preložitvi izstrelitve plovila Parker, ki bi kot prvo vstopilo v Sončevo korono, sporočila, da bodo sondo ponovno skušali izstreliti v nedeljo zgodaj zjutraj. Izstrelitev so preložili, ker so strokovnjaki opazili nekatere nepravilnosti, so sporočili iz Nase.