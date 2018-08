Na Rogers Cupu znani vsi polfinalisti

Montreal/Toronto, 11. avgusta - Na teniškem Rogers Cupu so znani vsi polfinalisti. Na moškem mastersu ATP v Torontu bo prvi finalist znan po dvoboju, v katerem se bosta udarila prvi nosilec Španec Rafael Nadal in Rus Karen Hačanov, drugega finalista pa bo dal dvoboj Južnoafričana Kevina Andersona in grške senzacije Stefanosa Cicipasa.