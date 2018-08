Newyorške borze končale v rdečem

New York, 10. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Po mnenju analitikov naj bi bila razlog za to predvsem napoved ZDA, da bodo podvojile carine na turško jeklo in aluminij, turška lira pa je danes v primerjavi z evrom in dolarjem še povečala padec in dosegla najnižjo raven v zgodovini.