Konec tedna se na cestah obeta gneča

Ljubljana, 11. avgusta - Promet bo med vikendom oviran predvsem zaradi del na cestah in številnih prireditev, kot sta Kresna noč in skoki z mostu. Zaradi počitnic po Evropi je sicer do konca avgusta, vse konce tedna, od petka do vključno ponedeljka pričakovati povečan promet, predvsem med Avstrijo in Hrvaško v obeh smereh, so zapisali na prometnoinformacijskem centru.