Največ gneče in zastojev na primorski avtocesti

Ljubljana, 10. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Do zastojev prihaja sicer na več odsekih primorske avtoceste med Divačo in Brezovico v smeri proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno eno uro.