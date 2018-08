Do sobote zjutraj možne močnejše nevihte z nalivi, točo in vetrom

Ljubljana, 10. avgusta - Popoldne in zvečer so predvsem v osrednji in vzhodni Sloveniji možne močnejše nevihte z nalivi, točo in močnejšimi sunki vetra, opozarjajo na Agenciji RS za okolje. Na Upravi za zaščito in reševanje voznike opozarjajo, naj v primeru toče ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih.