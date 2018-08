V Kamniku se danes začenja 15. festival Kamfest

Kamnik, 10. avgusta - Poletje v Kamniku bo te dni razgibal festival Kamfest. Dogajanje na glavnem odru v Keršmančevem parku bo drevi ob 20. uri uvedel koncert skupine Arche, ki se je ponovno zbrala za Kamfestovih 15 let. Na otroškem odru bo lutkovno-igrana predstava Lee Menard Trobla in ključ, na večernem odru pa bo mogoče prisluhniti moravški grunge skupini The Mint.