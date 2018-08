Ljubljana, 10. avgusta - Novinarska konferenca Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB) o sodelovanju zdravnikov, ki jih je NIOSB za pomoč pri izvajanju programa otroške srčne kardiologije in kirurgije zagotovil UKC Ljubljana in o nadaljnjih korakih, bo danes ob 14. uri v veliki sejni sobi ministrstva za zdravje na Štefanovi 5, so sporočili iz NIOSB. (STA)