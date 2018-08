Dutovlje do nedelje v znamenju terana in pršuta

Dutovlje, 10. avgusta - V Dutovljah na Krasu se danes začenja že 48. praznik terana in pršuta. Do nedelje bodo številni kraški vinarji, pršutarji in gostinci obiskovalcem ponujali svoje dobrote, na sklepni prireditvi pa bodo podelili priznanja za najboljše terane. Organizatorji napovedujejo tudi pester spremljevalni program, ki bo vključeval tudi vodene pohode in izlete.