V Črni se začenja 63. koroški turistični teden

Črna na Koroškem, 10. avgusta - V Črni na Koroškem se danes začenja 63. koroški turistični teden, ena najstarejših tovrstnih prireditev v Sloveniji. Vse do 19. avgusta prinaša okoli 70 različnih družabnih, kulturnih, športnih in zabavnih prireditev za vse generacije. V času turističnega tedna v Črni pričakujejo od 20.000 do 30.000 obiskovalcev, največ na praznični 15. avgust.