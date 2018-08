Newyorške borze zaključile neenotno

New York, 9. avgusta - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile neenotno, tudi ob zaključku trgovanja namreč ni prišlo do večjih sprememb glavnih indeksov. Nasdaq je kljub temu zabeležil že osmi zaključek trgovanja z dobičkom zapored, kar je najdaljše obdobje po oktobru 2018. V ospredju je bil sicer padec delnic Tesle, poroča francoska tiskovna agencija AFP.