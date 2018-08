Ravs turistov zaradi selfija pred Fontano di Trevi se je končal z ovadbami

Rim, 9. avgusta - Policisti v Rimu so osem ameriških in nizozemskih turistov ovadili zaradi nasilništva in groženj. Pred slavno rimsko Fontano di Trevi so se namreč stepli zaradi lokacije za selfi pred fontano. Za pomiritev strasti je moralo posredovati večje število policijskih patrulj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.