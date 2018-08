Pridelovalci pšenice si zaradi slabše letine želijo pomoči države

Ljubljana, 10. avgusta - Letošnji pridelek pšenice bo zaradi slabih vremenskih razmer - dolge zime in pogostih padavin - v povprečju manjši za 30 do 40 odstotkov, slabša je tudi kakovost. Pridelovalci, ki so posledično prizadeti zaradi precejšnjega izpada prihodka, si tako želijo pomoči države. Kmetijsko ministrstvo se bo do morebitnih ukrepov še opredelilo.