New York omejil prevozna podjetja

New York, 9. avgusta - Newyorški mestni svet je zamrznil izdajo novih dovoljenj za prevoze specializiranih podjetij, kot so Uber, Lyft in Via, za leto dni. Do takrat naj bi mestna komisija za taksije in limuzine (TLC) dokončala študijo o vplivu teh novih podjetij na prevoze v mestu. Potrošnike, ki bodo tako imeli manj izbire, lahko doletijo višje cene prevozov.