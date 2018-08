S pomočjo tehnologije skušal goljufati na vozniškem izpitu

Perugia, 9. avgusta - Zvoki radijskih frekvenc in elektronskih naprav so izdali makedonskega državljana, ki je na izpitnem centru v italijanski Perugi skušal s "pomočjo od zunaj" uspešno opraviti teoretični del vozniškega izpita. Prometni policisti so moškega in njegovega pomočnika ovadili, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.