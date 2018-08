Britanci vračajo ukradene starine v Irak

London, 9. avgusta - Londonski Britanski muzej bo v Irak vrnil zbirko 5000 let starih antičnih predmetov, ki so bile kmalu po ameriško-britanski invaziji in strmoglavljenju režima diktatorja Sadama Huseina leta 2003 ukradene na območju Iraka, policija pa jih je v Londonu zasegla trgovcu z umetninami. Zbirko naj bi v Bagdad vrnili še ta teden.