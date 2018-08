Odpoklic zajemalke 32,5cm BG-3244 Gizmo iz črnega najlona z držalom iz nerjavnega jekla

Ljubljana, 9. avgusta - Podjetje TCC Plus je iz prodaje odpoklicalo zajemalko 32,5cm BG-3244 Gizmo španskega dobavitelja Bergner Europe SL. Pri preizkušanju vzorca izdelka je bila z analizo dokazana previsoka specifična migracija primarnih aromatskih aminov, zato je izdelek neskladen in lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi.

EAN koda izdelka zajemalka 32,5cm BG-3244 Gizmo iz črnega najlona z držalom iz nerjavečega jekla je 6944217207361, lot pa 01/06/2016. Podjetje kupce prosi, da izdelka ne uporabljajo, temveč ga vrnejo prodajalcu.

Izdelek je naprodaj v trgovinah Kristalček KZ Tolmin, Jager supermarket Radvanje Maribor in supermarket Majšperk, prodajalnah Interspar Ptuj, Nova Gorica, Maribor Pobreška in Cesta proletarskih brigad, Koper, Vič, Novo mesto, Celje, Velenje Celjska cesta in Šalek, Kranj, Murska sobota, Interspar Citypark Ljubljana ter v trgovini Boutique Pikaloni - Planet Tuš.