V slovenski Istri brez težav pri oskrbi s pitno vodo

Koper, 12. avgusta - Skupna poraba pitne vode v slovenski Istri je od zadnjih dni julija ubrala trend rasti, ki je sovpadel z zmanjšano izdatnostjo na viru Rižane, zato so v Rižanskem vodovodu začeli črpati podtalnico in povečati nakup vode. Kljub temu oskrba s pitno vodo na območju obalnih občin poteka nemoteno in značilno za poletno obdobje, so še pojasnili.