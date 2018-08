Vučić za razmejitev s kosovskimi Albanci

Beograd, 9. avgusta - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes dejal, da se zavzema za razmejitev z Albanci na Kosovu. Stalen izvor potencialnih sporov in problemov je namreč to, da "imamo ozemlje, za katero se ne ve, kako ga kdo obravnava in komu pripada," je dejal novinarjem v Šidu po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.