Seizmologinja: Potres z magnitudo 7 mogoč tudi v Sloveniji

Ljubljana, 9. avgusta - Potresi, kakršni so v zadnjih tednih prizadeli Indonezijo, so za to območje povsem običajni, saj se tam indo-avstralska tektonska plošča podriva pod evrazijsko, je za STA povedala seizmologinja Martina Čarman z Urada za seizmologijo. Potres z magnitudo 7 je sicer po njenih besedah mogoče pričakovati tudi v Sloveniji, a ni mogoče napovedati, kdaj.