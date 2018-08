Od sobote onemogočen dostop z vzhodne na južno ljubljansko obvoznico

Ljubljana, 9. avgusta - Zaradi zaključevanja del na vzhodni ljubljanski obvoznici bo od sobote od 14. ure do srede do 22. ure za ves promet zaprt krak, ki od predora Golovec vodi na južno obvoznico. Med drugim bo v tem obdobju od galerije Strmec pa vse preko predora Golovec promet urejen le po enem pasu, so sporočili z Darsa.

Iz smeri dolenjske avtoceste bo v času zapore promet na južni ljubljanski obvoznici med predorom Debeli hrib in izvozom Ljubljana-jug na razdalji približno enega kilometra prav tako urejen po enem pasu. Na priključku Ljubljana-jug bosta zaprta oba izvoza z avtoceste, tako iz smeri dolenjske avtoceste kot tudi iz smeri južne ljubljanske obvoznice.

Kot so pojasnili na Darsu, bo promet za Koper v razcepu Zadobrova preusmerjen na severno in zahodno ljubljansko obvoznico, na razcepu Kozarje pa bodo na kraku, ki z zahodne obvoznice vodi na primorsko avtocesto, za večjo pretočnost prometa začasno vzpostavili dva pasova za neposredno vključitev vozil na primorsko avtocesto.

Za tiste, ki bodo kljub spremenjeni signalizaciji peljali skozi predor Golovec, bo obvoz urejen tudi čez približno šest kilometrov oddaljen priključek Šmarje-Sap na dolenjski avtocesti, kjer bodo lahko obrnili in pot nadaljevali nazaj proti južni ljubljanski obvoznici.

Na Darsu so izpostavili, da so termin zapore med 11. in 15. avgustom izbrali na podlagi preteklih prometnih podatkov, saj je tedaj na omenjenem odseku pričakovati najmanjše obremenitve.

Dela na vzhodni ljubljanski obvoznici sicer Dars izvaja že od začetka julija. Med drugim bodo podaljšali obstoječi pas za počasni promet od Bizovika do predora Golovec. Tako bodo med Bizovikom in koncem predora Golovec na razdalji približno treh kilometrov trije pasovi, od tam pa dva pasova proti južni obvoznici, od tega eden za izvoz Ljubljana - jug.

Konec vseh del, ki jih izvaja konzorcij podjetij Strabag in Trgograd, in umik zapore je predviden 15. avgusta. Dela so sicer vredna 2,84 milijona evrov.