V Kinu Bežigrad bo v slovo Matiji Barlu zapela ptičica sinička

Ljubljana, 9. avgusta - V Kinu Bežigrad bodo v petek ob 17. uri brezplačno zavrteli mladinski film Kekec ter se tako poklonili preminulemu Matiji Barlu, ki je kot 11-letni fantič navdušil z naslovno vlogo v tem kultnem filmu slovenske in jugoslovanske kinematografije. Kot so zagotovili pri Kinu Bežigrad, so brezplačne vstopnice še na voljo.