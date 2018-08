Naročila strojne opreme na Japonskem junija upadla

Tokio, 9. avgusta - Naročila osnovne strojne opreme so se na Japonskem junija v primerjavi s predhodnim mesecem nepričakovano zmanjšala za 8,8 odstotka. Analitiki so sicer pričakovali padec naročil, vendar so menili, da bo ta le 1,5-odstoten. Že maja je obseg naročil strojne opreme na mesečni ravni upadel za 3,5 odstotka.