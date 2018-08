Dragić bo sezono začel v Orlandu, debi Dončića v Phoenixu

New York, 9. avgusta - Znan je razpored uvodnih tekem nove, že 73. sezone severnoameriške košarkarske lige NBA, ki se bo začela 16. oktobra. Kapetan slovenske zlate reprezentance Goran Dragić bo uvodni tekmi sezone z Miami Heat odigral v gosteh 17. in 18. oktobra v Orlandu in Washingtonu. Luka Dončić bo v dresu Dallasa debitiral 17. oktobra v Phoenixu.