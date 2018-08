ZDA napovedale sankcije proti Rusiji zaradi napada z živčnim plinom v Veliki Britaniji

Washington, 9. avgusta - Ameriški State Department je v sredo napovedal, da bodo do konca meseca uvedene sankcije proti Rusiji zaradi napada z živčnim plinom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta in njegovo hčerko v Veliki Britaniji. ZDA so skupaj z EU zaradi napada marca letos doslej izgnale skupaj okoli 100 ruskih diplomatov.