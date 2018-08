Newyorške borze sklenile mešano

New York, 8. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Tik pod gladino je končal indeks S&P 500, v rdečih številkah je končal tudi indeks Dow Jones. Tik nad gladino pa je končal tehnološki indeks Nasdaq. Vlagatelje po poročanju tujih agencij skrbi vnovična zaostritev trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko.