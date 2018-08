V DR Kongo pričeli cepljenje proti eboli

Kinšasa, 8. avgusta - Zaradi ponovnega izbruha ebole v provinci Severni Kivu na severovzhodu Demokratične republike Kongo, kjer bi lahko nestabilne varnostne razmere še poslabšale stanje, so danes začeli s cepljenem, da bi zamejili izbruh, so sporočili iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Razmere pozorno opazujejo tudi v sosednji Ugandi.