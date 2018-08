Od ponedeljka pogrešajo Zmaga Sajevica iz Šenčurja

Ljubljana, 8. avgusta - Svojci pogrešajo 51-letnega Zmaga Sajevica iz Šenčurja. Nazadnje so ga videli v ponedeljek zjutraj. Pogrešani ima daljše valovite sive lase in kozjo bradico, oblečen je bil v črne hlače in črno kratko majico, s seboj je imel nahrbtnik črne barve, obut je bil v črne športne copate, so sporočili iz policije.