London/Frankfurt/Pariz, 8. avgusta - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah so z izjemo londonske današnje trgovanje končali v rdečem. Vlagatelje po poročanju francoske tiskovne agencije AFP skrbi vnovična zaostritev trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko. Cene nafte so se močno znižale.