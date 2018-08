Lendrić in Gorenc okrepila Olimpijo

Ljubljana, 8. avgusta - Nogometaši ljubljanske Olimpije bodo v četrtek igrali prvo tekmo 3. kroga kvalifikacij za evropsko ligo. Danes pa so državni prvaki dobili nova igralca, kot so sporočili iz kluba, sta to uradno postala napadalec Ivan Lendrić in branilec Jan Gorenc. Oba sta podpisala dvoletno pogodbo.