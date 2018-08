Pri Amiensu so se spomnili 100. obletnice bitke iz prve svetovne vojne

Amiens, 8. avgusta - Britanski princ William, premierka Theresa May in nekdanji nemški predsednik Joachim Gauck so se danes udeležili spominske slovesnosti ob 100. obletnici bitke pri francoskem Amiensu. Slovesnosti se je udeležilo tudi več tisoč obiskovalcev, ki so se spomnili ključne bitke iz prve svetovne vojne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.