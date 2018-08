Newyorški kongresnik obtožen trgovanja z delnicami na podlagi notranjih informacij

New York, 8. avgusta - Newyorški zvezni tožilci so republikanskega kongresnika iz New Yorka Chrisa Collinsa obtožili trgovanja z delnicami avstralskega biotehnološkega podjetja na podlagi prepovedanih notranjih informacij. Collins, ki zastopa podeželje zahodnega New Yorka v zveznem kongresu, je bil med prvimi podporniki Donalda Trumpa.