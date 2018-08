Ribji tržnici ob vznožju beneškega mostu Rialto grozi konec

Benetke, 8. avgusta - Ribja tržnica ob vznožju beneškega mostu Rialto obstaja že skoraj 1000 let in od skoraj nekdaj so jo vodili Benečani, a ji sedaj grozi konec. Pred nekaj leti je bilo tu aktivnih še 18 trgovcev, dandanes jih je le še devet. Tržnica je bolj kot vir živil za domačine postala vir selfijev za turiste, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.