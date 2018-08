Na Jesenicah rojena somalijska begunka in njena mama dobili azil

Ljubljana/Jesenice, 8. avgusta - Somalijska begunka Firdews in njena na Jesenicah rojena hčerka Sabreen sta dobili mednarodno zaščito in bosta lahko ostali v Sloveniji. V jeseniškem človekoljubnem dobrodelnem društvo UP, kjer deklici in njeni mami že vse od oktobra 2016 stojijo ob strani, so tega zelo veseli in računajo, da se bosta lahko uspešno vključili v slovensko družbo.