Subotić selektor libanonske reprezentance

Bejrut, 8. avgusta - Slobodan Subotić, nekdanji slovenski košarkarski reprezentant in selektor, je novi selektor libanonske reprezentance, so sporočili iz tamkajšnje košarkarske zveze. Ljubljančan, ki je nazadnje vodil zagrebško Cibono, že ima izkušnje z libanonsko košarko, saj je od leta 2012 do 2017 vodil klub iz Libanona, Al Riyadi iz Bejruta.