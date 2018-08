Na ogled razstava Mozirski gaj skozi čas

Mozirje, 15. avgusta - V Mozirskem gaju so danes ob 40-letnici obstoja odprli poletno razstavo Mozirski gaj skozi čas, ki bo na ogled do nedelje. Obiskovalce gaja je tako že na samem vhodu pričakala povorka izjemnih kompozicij, ki so jih izdelali tako cvetličarji, kakor tudi vrtnarji in se ob tem dopolnjevali, so sporočili iz Mozirskega gaja.