Bertoncelj in Klavora optimistična pred kvalifikacijami

Glasgow, 8. avgusta - V četrtek dopoldan se v Glasgowu začenja drugi del gimnastičnega evropskega prvenstva. Telovadke so Škotsko že zapustile, telovadci pa so se vmes na razmere v dvorani SSE Hydro že privadili. Slovenca Rok Klavora in Sašo Bertoncelj sta z njimi zadovoljna, oba pa imata enak cilj - uvrstitev v finale.