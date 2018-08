Špansko vojaško letalo nad Estonijo pomotoma izstrelilo raketo

Madrid, 8. avgusta - Špansko vojaško letalo je v torek med vadbenim poletom v estonskem zračnem prostoru pomotoma izstrelilo raketo, so sporočili s španskega obrambnega ministrstva. Pri tem sicer ni bilo nobene škode, vseeno pa so uvedli preiskavo, so dodali. Estonski premier Jüri Ratas je dogodek označil za obžalovanja vrednega.