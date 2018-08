Tudi na plažah bodimo pozorni pred tatvinami

Koper, 8. avgusta - V poletnih mesecih se na plažah vsako leto poveča število tatvin, pri čemer so najpogostejše kraje mobilnih telefonov, denarnic z osebnimi dokumenti, bančnih in kreditnih kartic in seveda gotovine, ugotavljajo na policiji. Kot opozarjajo, za preprečitev kraj lahko največ naredi vsak sam. Tako svetujejo, da na plaže ne nosimo vrednejših predmetov.