Tragični nesreči pri Šikolah botrovala neprilagojena hitrost

Kidričevo, 8. avgusta - Tragična nesreča, ki se je v torek zvečer zgodila pri naselju Šikole in je zahtevala tri smrtne žrtve, se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti vožnje 43-letne voznice. V levem ovinku je namreč začela drseti po bankini, od tam pa je njeno vozilo zaneslo na nasprotno smerno vozišče, kjer je prišlo do hudega trčenja, so pojasnili na PU Maribor.