Ljubljana, 8. avgusta - Stranke LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS bodo danes ob 13. uri v DZ, Šubičeva ulica 4 v Ljubljani, vložile kandidaturo Marjana Šarca za predsednika vlade. Predstavniki medijev so v DZ vabljeni od 12.30 naprej, fototermin ob 13. uri, izjave niso predvidene, so sporočili iz LMŠ. (STA)