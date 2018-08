Azijske borze ob začetni rasti končale neenotno

Tokio, 8. avgusta - Azijske borze so današnji trgovalni dan, ki so ga začele z rastjo, končale neenotno. Vlagatelji so zadovoljni z izkupičkom objav četrtletnega poslovanja, ki je v tem času polnem teku, a med njimi ostaja negotovost zaradi trgovinskih trenj med ZDA in Kitajsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.